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Наша "оборонка" будет давать больший результат: Зеленский анонсировал увеличение производства оружия

Киев • УНН

 • 514634 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства оружия в Украине и заверил, что наша "оборонка" будет давать больший результат, передает УНН.

Цитата

"Было отдельное совещание по нашему украинскому производству оружия. Минстратегпром, «Укроборонпром», руководители отечественных производств. Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша «оборонка» будет давать больший результат", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабной войны с россией "Укроборонпром" не продавал за границу оружие, а если контракты подписывали, то он "давал по рукам".

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