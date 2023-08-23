Наш прапор - це наша впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський до Дня Державного прапора України привітав українців зі святом та заявив, що український прапор - це "наша впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву", передає УНН.
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"Щороку 23 серпня ми відзначаємо День державного прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор - це наша гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли святкуємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі.
Наш прапор - це наша впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас", - заявив очільник держави.
Деталі
Зеленський підкреслив, що український прапор є силою та джерелом волі для українських військовослужбовців.
"Наш прапор - це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем йдуть у бій, борються за кожен метр нашої землі і йдуть вперед, і дійдуть до нашої перемоги. Наш прапор - це наша пам'ять. Це шана до усії наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали свої життя за Україну", - сказав президент.
Він також процитував слова українського дисидента Левка Лук'яненка: "Я підняв синьо-жовтий прапор боротьби і я маю пронести його стільки, скільки зможу, до самої смерті. А потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який я у цьому ланцюгу - не має значення. Мають значення лише Україна, її свобода, її незалежність, її перемога, її життя".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, у День Державного прапора України, в серці України підіймають особливий прапор.