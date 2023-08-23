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Наш флаг - это наша уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен быть по праву - Зеленский

Киев • УНН

 • 617535 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Государственного флага Украины поздравил украинцев с праздником и заявил, что украинский флаг - это "наша уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должно быть по праву", передает УНН.

Цитата

"Каждый год 23 августа мы отмечаем День государственного флага Украины. Каждый год мы отдаем должное украинской святыне. Это наш символ, это наш оберег, это наш сине-желтый флаг. Наш флаг - это наша гордость, которую мы чувствуем, когда наш флаг поднимается вверх, когда празднуем свои праздники, когда одерживаем свои победы, когда возвращаем свои земли.

Наш флаг - это наша уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должно быть по праву. По всей нашей суверенной территории. Несокрушимая вера в это внутри каждого и каждой из нас", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что украинский флаг является силой и источником свободы для украинских военнослужащих.

"Наш флаг - это наша сила, источник воли, несокрушимости духа для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли и идут вперед, и дойдут до нашей победы. Наш флаг - это наша память. Это уважение всей наших героев разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свои жизни за Украину", - сказал президент.

Он также процитировал слова украинского диссидента Левка Лукьяненко: "Я поднял сине-желтое знамя борьбы и я должен пронести его столько, сколько смогу, до самой смерти. А потом его подхватит кто-то следующий и понесет дальше. Какой я в этой цепи - не имеет значение. Имеют значение только Украина, ее свобода, ее независимость, ее победа, ее жизнь".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, в День Государственного флага Украины, в сердце Украины поднимают особое знамя.

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