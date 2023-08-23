Наш флаг - это наша уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен быть по праву - Зеленский

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"Каждый год 23 августа мы отмечаем День государственного флага Украины. Каждый год мы отдаем должное украинской святыне. Это наш символ, это наш оберег, это наш сине-желтый флаг. Наш флаг - это наша гордость, которую мы чувствуем, когда наш флаг поднимается вверх, когда празднуем свои праздники, когда одерживаем свои победы, когда возвращаем свои земли.

Наш флаг - это наша уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должно быть по праву. По всей нашей суверенной территории. Несокрушимая вера в это внутри каждого и каждой из нас", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что украинский флаг является силой и источником свободы для украинских военнослужащих.

"Наш флаг - это наша сила, источник воли, несокрушимости духа для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли и идут вперед, и дойдут до нашей победы. Наш флаг - это наша память. Это уважение всей наших героев разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свои жизни за Украину", - сказал президент.

Он также процитировал слова украинского диссидента Левка Лукьяненко: "Я поднял сине-желтое знамя борьбы и я должен пронести его столько, сколько смогу, до самой смерти. А потом его подхватит кто-то следующий и понесет дальше. Какой я в этой цепи - не имеет значение. Имеют значение только Украина, ее свобода, ее независимость, ее победа, ее жизнь".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, в День Государственного флага Украины, в сердце Украины поднимают особое знамя.