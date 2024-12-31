Населення Землі досягне 8,09 млрд осіб у новорічну ніч
Київ • УНН
Бюро перепису населення США прогнозує зростання світового населення на 71 млн осіб у 2024 році. В США очікується приріст 2,6 млн осіб, а в Україні прогнозується скорочення населення до 35,8 млн.
Згідно з оцінками Бюро перепису населення США, опублікованими в понеділок, населення світу 2024 року збільшилося більш ніж на 71 мільйон осіб і на Новий рік становитиме 8,09 мільярда осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на Associated Press.
Деталі
Зростання на 0,9% у 2024 році дещо сповільнилося порівняно з 2023 роком - тоді населення планети зросло на 75 мільйонів осіб.
У 2024 році населення Сполучених Штатів зросло на 2,6 мільйона осіб, і на Новий рік, за даними Бюро перепису населення, воно становитиме 341 мільйон осіб.
Очікується, що в січні 2025 року на Землі щосекунди відбуватиметься 4,2 народження і 2 смерті.
У Сполучених Штатах кожні 9 секунд народжуватиметься одна людина, а кожні 9,4 секунди - помиратиме.
У 2020-х роках населення США зросло майже на 9,7 мільйона осіб, що становить 2,9 %. У 2010-х роках населення США зросло на 7,4 %, що стало найнижчим показником із 1930-х років.
Доповнення
Омбудсмен Дмитро Лубінець прогнозує скорочення населення України з 42 млн у 2022 році до 35,8 млн цього року. Для запобігання демографічній кризі влада впроваджує програми репродуктивної медицини.
Спосіб перепису населення через НБУ не можна реалізувати - Мінсоц16.12.24, 15:29 • 168971 перегляд