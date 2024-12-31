Население Земли достигнет 8,09 млрд человек в новогоднюю ночь
Киев • УНН
Бюро переписи населения США прогнозирует рост мирового населения на 71 млн человек в 2024 году. В США ожидается прирост 2,6 млн человек, а в Украине прогнозируется сокращение населения до 35,8 млн.
Согласно оценкам Бюро переписи населения США, опубликованным в понедельник, население мира в 2024 году увеличилось более чем на 71 миллион человек и на Новый год составит 8,09 миллиарда человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Детали
Рост на 0,9% в 2024 году несколько замедлился по сравнению с 2023 годом - тогда население планеты выросло на 75 миллионов человек.
В 2024 году население Соединенных Штатов выросло на 2,6 миллиона человек, и на Новый год, по данным Бюро переписи населения, оно составит 341 миллион человек.
Ожидается, что в январе 2025 года на Земле каждую секунду будет происходить 4,2 рождения и 2 смерти.
В Соединенных Штатах каждые 9 секунд будет рождаться один человек, а каждые 9,4 секунды - умирать.
В 2020-х годах население США выросло почти на 9,7 миллиона человек, что составляет 2,9 %. В 2010-х годах население США выросло на 7,4 %, что стало самым низким показателем с 1930-х годов.
Дополнение
Омбудсмен Дмитрий Лубинец прогнозирует сокращение населения Украины с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в этом году. Для предотвращения демографического кризиса власти внедряют программы репродуктивной медицины.
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц16 дек. 2024, 13:29 • 168547 просмотров