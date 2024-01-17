Населення Китаю зменшується другий рік
Київ • УНН
Населення Китаю скорочується другий рік поспіль, зменшившись на 2,08 мільйона осіб до 1,40967 мільярда у 2023 році, що може негативно вплинути на майбутнє економічне зростання.
Чисельність населення Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 млн осіб — до 1,40967 млрд громадян. Про це пише Reuters. передає УНН.
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Зазначається, що населення Китаю скорочується другий рік поспіль. Це матиме серйозні довгострокові наслідки для потенціал зростання економіки.
За рік влада зареєструвала в країні 9,02 млн новонароджених, померло 11,10 млн осіб.
Чисельність чоловічого населення Китаю досягла 720,32 млн осіб (скорочення на 0,2%), жіночого – 689,35 млн осіб (зменшення на 0,04%).
Частка громадян працездатного віку (від 16 до 59 років) становила 61,3% - на 0,7 процентного пункту менше, ніж у 2022 році.
У країні налічується 216,76 млн осіб віком від 65 років, кількість яких збільшилася на 3,3%.
2022 року населення Китаю почало скорочуватися вперше за останні 60 років. За 12 місяців його чисельність зменшилась на 850 тис. осіб.
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