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Населення Китаю зменшується другий рік

Населення Китаю зменшується другий рік

Київ • УНН

 • 34275 перегляди

Населення Китаю скорочується другий рік поспіль, зменшившись на 2,08 мільйона осіб до 1,40967 мільярда у 2023 році, що може негативно вплинути на майбутнє економічне зростання.

Чисельність населення Китаю в 2023 році скоротилася на 2,08 млн осіб — до 1,40967 млрд громадян. Про це пише Reuters. передає УНН.

Деталі

Зазначається, що населення Китаю скорочується другий рік поспіль. Це матиме серйозні довгострокові наслідки для потенціал зростання економіки.

За рік влада зареєструвала в країні 9,02 млн новонароджених, померло 11,10 млн осіб.

Чисельність чоловічого населення Китаю досягла 720,32 млн осіб (скорочення на 0,2%), жіночого – 689,35 млн осіб (зменшення на 0,04%).

Частка громадян працездатного віку (від 16 до 59 років) становила 61,3% - на 0,7 процентного пункту менше, ніж у 2022 році.

йдеться у повідомленні

У країні налічується 216,76 млн осіб віком від 65 років, кількість яких збільшилася на 3,3%.

2022 року населення Китаю почало скорочуватися вперше за останні 60 років. За 12 місяців його чисельність зменшилась на 850 тис. осіб.

Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення22.01.23, 06:20 • 1192862 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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