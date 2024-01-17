Население Китая уменьшается второй год

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек - до 1,40967 млрд граждан. Об этом пишет Reuters. передает УНН.

Детали

Отмечается, что население Китая сокращается второй год подряд. Это будет иметь серьезные долгосрочные последствия для потенциал роста экономики.

За год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерло 11,10 млн человек.

Численность мужского населения Китая достигла 720,32 млн человек (сокращение на 0,2%), женского - 689,35 млн человек (уменьшение на 0,04%).

Доля граждан трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составила 61,3% - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. говорится в сообщении

В стране насчитывается 216,76 млн человек в возрасте от 65 лет, количество которых увеличилось на 3,3%.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет. За 12 месяцев его численность уменьшилась на 850 тыс. человек.

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