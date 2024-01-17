Население Китая уменьшается второй год

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  108465 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  126707 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  112383 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  108648 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  107821 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  125709 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  141563 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  141115 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  146735 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143013 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
naselenie-kitaya-umenshaetsya-vtoroi-god

Население Китая уменьшается второй год

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 03:55  •  1171 просмотра

Read in English

Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек - до 1,40967 млрд граждан. Об этом пишет Reuters. передает УНН.

Детали

Отмечается, что население Китая сокращается второй год подряд. Это будет иметь серьезные долгосрочные последствия для потенциал роста экономики.

За год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерло 11,10 млн человек.

Численность мужского населения Китая достигла 720,32 млн человек (сокращение на 0,2%), женского - 689,35 млн человек (уменьшение на 0,04%).

Доля граждан трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составила 61,3% - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.

говорится в сообщении

В стране насчитывается 216,76 млн человек в возрасте от 65 лет, количество которых увеличилось на 3,3%.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет. За 12 месяцев его численность уменьшилась на 850 тыс. человек.

Китай заявляет, что вспышка COVID заразила 80 процентов населения22 январь 2023, 04:20 • 1192816 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Населення Китаю зменшується другий рік
China's population has been declining for two years
Новости по теме

Население Китая уменьшается второй год

Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.

Новости Мира •   •  1171 просмотра
Население Китая уменьшается второй год

Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.

Война •   •  2441 просмотра
Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.

Политика •   •  3086 просмотра
В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

Военно-морские силы США перехватили у берегов Сомали судно, которое, как подозревается, перевозило иранское оружие для йеменских хуситов. Корабль, представлявший угрозу, был захвачен и потоплен; судьба 14 членов экипажа устанавливается.

Новости Мира •   •  2035 просмотра
США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

ЕС включил Яхью Синвара, лидера Хамаса, в список террористов. Это внесение блокирует все его средства и активы на территории ЕС.

Новости Мира •   •  2418 просмотра
В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Одессе, в том числе женщина и девочка, сообщает областная военная администрация. Из пострадавшего дома пришлось срочно эвакуировать 130 гражданских лиц.

Война •   •  6991 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек

Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о выделении Украине более семи миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Эта помощь является частью совместных усилий, направленных на продолжение предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

Война •   •  13656 просмотра
Германия предоставит Украине военной помощи на более 7 миллиардов евро - Шольц

США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Соединенные Штаты рассматривают возможность включения йеменской группировки Хути в список международных террористических организаций из-за их нападений на торговые суда в Красном море.

Политика •   •  10774 просмотра
США хотят внести хуситов в список международных террористических организаций

Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Атака беспилотника в Одессе, по сообщениям, привела к ранениям, в том числе 62-летнего мужчины, и повреждению гражданской жилой инфраструктуры. Сообщается о пожарах и ранениях среди гражданского населения.

Война •   •  11768 просмотра
Обстрел Одессы: стало известно об одном пострадавшем

Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь в своей обновленной военной доктрине впервые рассматривает возможность применения ядерного оружия. Этот шаг последовал за прошлогодним заявлением России о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Война •   •  12876 просмотра
Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину