Население Китая уменьшается второй год
Киев • УНН
Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.
Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек - до 1,40967 млрд граждан. Об этом пишет Reuters. передает УНН.
Детали
Отмечается, что население Китая сокращается второй год подряд. Это будет иметь серьезные долгосрочные последствия для потенциал роста экономики.
За год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, умерло 11,10 млн человек.
Численность мужского населения Китая достигла 720,32 млн человек (сокращение на 0,2%), женского - 689,35 млн человек (уменьшение на 0,04%).
Доля граждан трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составила 61,3% - на 0,7 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.
В стране насчитывается 216,76 млн человек в возрасте от 65 лет, количество которых увеличилось на 3,3%.
В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет. За 12 месяцев его численность уменьшилась на 850 тыс. человек.
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Население Китая уменьшается второй год
Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.
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