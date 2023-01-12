NASA знайшло планету розміром із Землю, яка обертається довкола зірки

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Повідомляється, що планету було знайдено завдяки даним супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Вчені назвали планету, що обертається в межах зони своєї зірки, "TOI 700 e". Вона має кам'янисту поверхню та становить 95% розміру Землі. Ймовірно, що на її поверхні також є рідка вода.

Раніше астрономи виявили в цій системі три планети під назвою "TOI 700 b", "c" і "d". Планета d також обертається в зоні проживання. Але вченим знадобився додатковий рік спостережень TESS, щоб відкрити "TOI 700 e".

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"Це одна з небагатьох відомих нам систем із кількома маленькими планетами зони проживання. Це робить систему TOI 700 захоплюючою перспективою для додаткового спостереження. Планета "e" приблизно на 10% менша за планету "d", тому система також показує, як додаткові спостереження TESS допомагають нам знаходити все менші й менші світи", - сказала Емілі Гілберт, докторант Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, яка керувала роботою.

Нагадаємо

23 грудня 2022 року NASA офіційно завершило місію посадкового модуля InSight Mars після того, як рівень потужності на космічному кораблі впав настільки, що він більше не міг зв'язуватися з Землею.