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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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NASA нашло планету размером с Землю, которая вращается вокруг звезды

Киев • УНН

 • 509991 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Космическое агентство NASA нашло вторую планету размером с Землю, которая вращается вокруг красного карлика в созвездии Дорадо. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сайт агентства.

NASA нашло планету размером с Землю, которая вращается вокруг звезды

Детали

Сообщается, что планета была найдена благодаря данным спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ученые назвали планету, вращающуюся в пределах зоны своей звезды, "TOI 700 e". Она имеет каменистую поверхность и составляет 95% размера Земли. Вероятно, на ее поверхности также есть жидкая вода.

Ранее астрономы обнаружили в этой системе три планеты под названием "TOI 700 b", "c" и "d". Планета d также вращается в зоне обитания. Но ученым понадобился дополнительный год наблюдений TESS, чтобы открыть "TOI 700 e".

Цитата

"Это одна из немногих известных нам систем с несколькими маленькими планетами зоны обитания. Это делает систему TOI 700 захватывающей перспективой для дополнительного наблюдения. Планета "e" примерно на 10% меньше планеты "d", поэтому система также показывает, как дополнительные наблюдения TESS помогают нам находить все меньшие и меньшие миры", - сказала Эмили Гилберт, докторант Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, которая руководила работой.

Напомним

23 декабря 2022 года NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей.

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