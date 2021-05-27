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The Guardian

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NASA і SpaceX відправлять в космос кальмарів, що світяться в темряві

Київ • УНН

 • 22612 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. NASA спільно з SpaceX відправлять на Міжнародну космічну станцію (МКС) кальмарів, що світяться в темряві і мікроскопічних безхребетних тихоходок. Як повідомляє видання Daily Star, запуск планується не раніше 3 липня в рамках 22-ї місії американської компанії SpaceX Ілона Маска, передає УНН.

NASA і SpaceX відправлять в космос кальмарів, що світяться в темряві

Цитата

"Молоді кальмари бобтейл (Euprymna scolopes) є частиною дослідження UMAMI по вивченню впливу космосу на симбіотичні відносини між кальмаром і бактерією Vibrio fischeri", - наводяться слова представника NASA.

Деталі

Відзначається, що мета даної місії - дослідження реакції мікробів на перебування в умовах мікрогравітації.

"Результати можуть сприяти розумінню чинників стресу, які впливають на людей в космосі, і сприяти розробці контрзаходів", - заявив дослідник Томас Бутбу.

В експериментах на орбіті будуть вивчати, як міні-кальмари (довжиною всього кілька сантиметрів) взаємодіють з організмами симбіотичних бактерій, що світяться в стресовій ситуації невагомості. Бактерії Vibrio fischeri служать їхнім господарям своєрідними "лампочками", які тварини можуть включати і вимикати при пошуці їжі в темряві або для засліплення хижих риб.

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Уточнюється, що вчені також стежитимуть за поведінкою і станом тихоходок в даних умовах, так як ці організми є найвитривалішими на планеті.

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Допис, поширений International Space Station (@iss)

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