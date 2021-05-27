NASA и SpaceX отправят в космос кальмаров, светящихся в темноте

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 36644 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 76453 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 92251 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 254031 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146045 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417225 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322150 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217492 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246103 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256133 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20365 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 19574 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 19844 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33077 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18549 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18726 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33322 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 150704 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 254031 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417225 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16822 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25362 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54462 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78268 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62953 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

NASA и SpaceX отправят в космос кальмаров, светящихся в темноте

Киев • УНН

 • 22612 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. NASA совместно со SpaceX отправят на Международную космическую станцию (МКС) кальмаров, светящихся в темноте и микроскопических беспозвоночных тихоходок. Как сообщает издание Daily Star, запуск планируется не ранее 3 июля в рамках 22-й миссии американской компании SpaceX Илона Маска, передает УНН.

NASA и SpaceX отправят в космос кальмаров, светящихся в темноте

Цитата

"Молодые кальмары бобтейл (Euprymna scolopes) являются частью исследования UMAMI по изучению влияния космоса на симбиотические отношения между кальмаром и бактерией Vibrio fischeri", - приводятся слова представителя NASA.

Детали

Отмечается, что цель данной миссии - исследование реакции микробов на пребывание в условиях микрогравитации.

"Результаты могут способствовать пониманию факторов стресса, которые влияют на людей в космосе, и способствовать разработке контрмер", - заявил исследователь Томас Бутбу.

В экспериментах на орбите будут изучать, мини-кальмаров (длиной всего несколько сантиметров) которые взаимодействуют с организмами симбиотических бактерий, светящихся в стрессовой ситуации невесомости. Бактерии Vibrio fischeri служат их хозяевам своеобразными "лампочками", которые животные могут включать и выключать при поиске пищи в темноте или для ослепления хищных рыб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Уточняется, что ученые также будут следить за поведением и состоянием тихоходок в данных условиях, так как эти организмы являются самыми выносливыми на планете.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений International Space Station (@iss)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84