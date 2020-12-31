Наркоділка з товаром на пів мільйона гривень затримали на Львівщині

“Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН НПУ викрили місцевого жителя, який виконував роль менеджера Інтернет-магазину з продажу амфетаміну. Він отримував оптові партії психотропу в поштових відділеннях, які в подальшому збував на території міста та області. Після отримання чергового замовлення поліцейські затримали його біля відділу пошти. Під час особистого огляду в зловмисника вилучили три пакунки з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновків проведеної експертизи являється психотропним засобом – амфетамін”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить пів мільйона гривень.

Зазначимо, що фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції зазначають, що дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

За організацію незаконного збуту психотропних речовин чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Самарі Російської Федерації затримали депутата з окупованого Криму і його колегу-юриста з кілограмом амфетаміну.