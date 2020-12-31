Наркодельца с товаром на полмиллиона гривен задержали во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во Львовской области задержали наркоторговца, у которого изъяли амфетамина на полмиллиона гривен. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информирует УНН.
“Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью во Львовской области ДБН НПУ разоблачили местного жителя, который выполнял роль менеджера Интернет-магазина по продаже амфетамина. Он получал оптовые партии психотропа в почтовых отделениях, которые в дальнейшем сбывал на территории города и области. После получения очередного заказа полицейские задержали его у отдела почты. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое согласно выводам проведенной экспертизы является психотропным средством — амфетамин”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что стоимость изъятых психотропных веществ по ценам “черного” рынка составляет полмиллиона гривен.
Отметим, что фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В полиции отмечают, что действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.
За организацию незаконного сбыта психотропных веществ мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Самаре Российской Федерации задержали депутата из оккупированного Крыма и его коллегу-юриста с килограммом амфетамина.