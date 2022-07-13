Нарешті з'явився промінь надії: в ООН розповіли про підсумки "зернових" переговорів

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"Сьогодні в Стамбулі ми стали свідками критичного кроку - кроку вперед до забезпечення безпечного та надійного експорту українських продуктів харчування через Чорне море. У світі, затьмареному глобальною кризою, сьогодні нарешті з'явився промінь надії на зменшення людських страждань та полегшення голоду у всьому світі, промінь надії на підтримку країн, що розвиваються, і найбільш вразливих верств населення, промінь надії на привнесення зваженої і такої необхідної стабільності в глобальну продовольчу систему", - сказав Гутерріш журналістам.

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За його словами, після сьогоднішніх переговорів буде потрібно "більше технічної роботи для матеріалізації" прогресу, проте "імпульс очевидний".

"Було досягнуто дуже суттєвого прогресу і, я б сказав, широка згода, якщо ви подивитеся на нинішню заяву, зроблену міністерством оборони Туреччини, було досягнуто суттєвої згоди з багатьох аспектів, а саме з питань, пов'язаних з механізмами контролю, з системою координації та питань робіт з розмінування - з багатьох конкретних істотних аспектів, але, звичайно, це була перша зустріч, прогрес був надзвичайно обнадійливим, ми сподіваємося, що зараз делегації повертаються до своїх столиць, і ми сподіваємося, що наступні кроки дозволять нам прийти до офіційної угоди", - заявив він.

На запитання про наступні кроки генсек зазначив, що не готовий робити прогнози.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться знову зібратися дуже скоро, наступного тижня, і, сподіваюся, ми зможемо укласти остаточну угоду. Але, як я вже сказав, нам все ще потрібно багато доброї волі та прихильності з боку всіх сторін" - сказав Гутерріш.

Нагадаємо

Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації Рросії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.