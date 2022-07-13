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Наконец-то появился луч надежды: в ООН рассказали об итогах "зерновых" переговоров

Киев • УНН

 • 115270 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. По итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле о возобновлении экспорта продовольствия из украинских портов был сделан шаг вперед навстречу преодолению кризиса. Об этом рассказал на брифинге по итогам четырехсторонних переговоров Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями критического шага - шага вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня наконец-то появился луч надежды на уменьшение человеческих страданий и облегчение голода во всем мире, луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения, луч надежды на привнесение взвешенной и столь необходимой стабильности в глобальную продовольственную систему", - сказал Гутерриш журналистам.

Детали

По его словам, после сегодняшних переговоров потребуется "больше технической работы для материализации" прогресса, однако "импульс очевиден".

"Был достигнут очень существенный прогресс и, я бы сказал, широкое согласие, если вы посмотрите на нынешнее заявление, сделанное министерством обороны Турции, было достигнуто существенное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам, связанным с механизмами контроля, с системой координации и касающимся вопросов работ по разминированию - по многим конкретным существенным аспектам. Но, конечно, это была первая встреча, прогресс был чрезвычайно обнадеживающим. Мы надеемся, что сейчас делегации возвращаются в свои столицы, и мы надеемся, что следующие шаги позволят нам прийти к официальному соглашению", - заявил он.

На вопрос о следующих шагах генсек отметил, что не готов делать прогнозы.

"Мы надеемся, что нам удастся вновь собраться очень скоро, на следующей неделе, и, надеюсь, мы сможем заключить окончательное соглашение. Но, как я уже сказал, нам все еще нужно много доброй воли и приверженности со стороны всех сторон", - сказал Гутерриш.

Напомним

Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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