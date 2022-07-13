Наконец-то появился луч надежды: в ООН рассказали об итогах "зерновых" переговоров

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"Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями критического шага - шага вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня наконец-то появился луч надежды на уменьшение человеческих страданий и облегчение голода во всем мире, луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения, луч надежды на привнесение взвешенной и столь необходимой стабильности в глобальную продовольственную систему", - сказал Гутерриш журналистам.

Детали

По его словам, после сегодняшних переговоров потребуется "больше технической работы для материализации" прогресса, однако "импульс очевиден".

"Был достигнут очень существенный прогресс и, я бы сказал, широкое согласие, если вы посмотрите на нынешнее заявление, сделанное министерством обороны Турции, было достигнуто существенное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам, связанным с механизмами контроля, с системой координации и касающимся вопросов работ по разминированию - по многим конкретным существенным аспектам. Но, конечно, это была первая встреча, прогресс был чрезвычайно обнадеживающим. Мы надеемся, что сейчас делегации возвращаются в свои столицы, и мы надеемся, что следующие шаги позволят нам прийти к официальному соглашению", - заявил он.

На вопрос о следующих шагах генсек отметил, что не готов делать прогнозы.

"Мы надеемся, что нам удастся вновь собраться очень скоро, на следующей неделе, и, надеюсь, мы сможем заключить окончательное соглашение. Но, как я уже сказал, нам все еще нужно много доброй воли и приверженности со стороны всех сторон", - сказал Гутерриш.

Напомним

Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.