Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради — Bihus.Info

Народні депутати Степан Івахів та Ігор Палиця припинили відвідувати Верховну Раду ще минулого року. Івахов пояснює, що йому "не до душі Рада", а Палиця заявив, що принципово не відвідує голосування. Про це йдеться у в розслідуванні Bihus.Info, передає УНН.

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Журналісти зв’язалися з обома представниками депутатської групи "За майбутнє".

Як пояснив Івахів, функції Верховної Ради звелися до "піди натисни кнопку", а це йому "не до душі й не до серця".

Я людина, яка по життю звикла щось діяти або на щось впливати. А оскільки Верховна Рада перетворилася на „піди натисни кнопку" — воно мені не до душі і не до серця

- заявив нардеп у розмові із журналістами.

Зазначається, що майже 5 років депутатства Івахів став співініціатором лише 7 законопроєктів, з яких тільки один став чинним актом. Голосування у Верховній Раді він не відвідує з серпня 2023 року, проте запевняє, що перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, то він би з’явився.

Натомість його колега Ігор Палиця каже, що не відвідує Раду, оскільки там досі перебувають члени ОПЗЖ. Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення був внесений законопроєкт про заборону нардепам від ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради.

Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду перебувати під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ — пояснив депутат.

За словами Палиці, він перебуває в Україні та підтримує спілкування з виборцями. Тим часом, за даними Bihus.Info, близькі депутата продовжують розвивати бізнес: синові та колишній дружині належать готелі на австрійському лижному курорті, а в Україні вони є власниками компанії "Буковель". Наразі ця фірма будує аквапарк біля гірськолижних трас.

Сам Палиця наголосив, що це важливі інвестиції в країну, які не відрізняються від заводу чи фабрики.

Журналісти наголошують, що засідання парламенту регулярно пропускає ціла низка народних депутатів. Частина з них має на це певні об’єктивні причини, решта ж або зникли взагалі, або ж ведуть діяльність у соціальних мережах.

Нагадаємо

Восени минулого року стало відомо, що частина народних депутатів не отримують зарплату, бо не з’являються на засіданнях Верховної Ради.