Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

Народные депутаты Степан Ивахив и Игорь Палица прекратили посещать Верховную Раду еще в прошлом году. Ивахов объясняет, что ему "не по душе Рада", а Палица заявил, что принципиально не посещает голосования. Об этом говорится в в расследовании Bihus.Info, передает УНН.

Детали

Журналисты связались с обоими представителями депутатской группы "За будущее".

Как объяснил Ивахив, функции Верховной Рады свелись к "пойди нажми кнопку", а это ему "не по душе и не по сердцу".

Я человек, который по жизни привык что-то действовать или на что-то влиять. А поскольку Верховная Рада превратилась в "пойди нажми кнопку" - оно мне не по душе и не по сердцу

- заявил нардеп в разговоре с журналистами.

Отмечается, что почти 5 лет депутатства Ивахив стал соинициатором только 7 законопроектов, из которых только один стал действующим актом. Голосование в Верховной Раде он не посещает с августа 2023 года, однако уверяет, что находится в Украине и если бы его попросили прийти на работу, то он бы появился.

Зато его коллега Игорь Палица говорит, что не посещает Раду, поскольку там до сих пор находятся члены ОПЗЖ. Он напомнил, что после полномасштабного вторжения был внесен законопроект о запрете нардепам от ОПЗЖ ходить на заседания Верховной Рады.

Я сказал, что пока этот закон не пройдет хотя бы в регламентный комитет и не будет вынесен на голосование в зал, я не буду находиться под одним потолком с бывшими членами ОПЗЖ - пояснил депутат.

По словам Палицы, он находится в Украине и поддерживает общение с избирателями. Между тем, по данным Bihus.Info, близкие депутата продолжают развивать бизнес: сыну и бывшей жене принадлежат отели на австрийском лыжном курорте, а в Украине они являются владельцами компании "Буковель". Сейчас эта фирма строит аквапарк возле горнолыжных трасс.

Сам Палица отметил, что это важные инвестиции в страну, которые не отличаются от завода или фабрики.

Журналисты отмечают, что заседания парламента регулярно пропускает целый ряд народных депутатов. Часть из них имеет на это определенные объективные причины, остальные же или исчезли вообще, или же ведут деятельность в социальных сетях.

Напомним

Осенью прошлого года стало известно, что часть народных депутатов не получают зарплату, потому что не появляются на заседаниях Верховной Рады.