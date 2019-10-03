Разумков до нардепів: у сесійній залі не треба задовольняти фізіологічні потреби

"Шановні колеги, до мене звернулися народні депутати з наступним проханням. Перше: зал ВР – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само IQOS – я не бачу в залі таблички IQOS-friendly. Так само я звертаюся до всіх, що в залі ВРУ не треба задовольняти інші фізіологічні потреби. Сподіваюся на розуміння та конструктивну роботу нашої Ради", - сказав Разумков.

Нагадаємо, понад 40% громадян України позитивно оцінюють роботу новообраної Верховної Ради.