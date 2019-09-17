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Понад 40% українців позитивно оцінюють роботу нової Ради - дослідження

Понад 40% українців позитивно оцінюють роботу нової Ради - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Понад 40% громадян України позитивно оцінюють роботу новообраної Верховної Ради. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.

Відповідно до результатів соцопитування, роботу новообраної Верховної Ради України оцінює позитивно 44%, а 10% оцінює її негативно, роботу фракції Партії "Слуга народу" у Верховній Раді України – відповідно 50% і 11%.

Діяльність інших фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України частіше оцінюється негативно: діяльність фракції Партії "Європейська солідарність" оцінюють позитивно лише 14% респондентів, негативно – 59%, діяльність фракції Партії "Опозиційна платформа - За життя" – відповідно 17% і 54%, фракції Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – відповідно 23% і 44%, фракції Партії "Голос" – відповідно 23% і 35%, депутатської групи "За майбутнє" – відповідно 9% і 28%.

Діяльність Президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно – 9%), нового складу Кабінету міністрів України – відповідно 45% і 8%,

Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з результатами іншого соціологічного опитування, 55% українців вважають, що напрямок розвитку країни є правильним.

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