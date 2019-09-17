Более 40% украинцев положительно оценивают работу новой Рады - исследование

Согласно результатам соцопроса, работу новоизбранной Верховной Рады Украины оценивает положительно 44%, а 10% оценивает ее негативно, работу фракции Партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины - соответственно 50% и 11%.

Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции Партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно - 59%, деятельность фракции Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 17% и 54% , фракции Партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 23% и 44%, фракции Партии "Голос" - соответственно 23% и 35%, депутатской группы "За будущее" - соответственно 9% и 28%.

Деятельность Президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно - 9%), нового состава Кабинета министров Украины - соответственно 45% и 8%,

Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно результатам другого социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны является правильным.