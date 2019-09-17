Более 40% украинцев положительно оценивают работу новой Рады - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Более 40% граждан Украины положительно оценивают работу новоизбранной Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.
Согласно результатам соцопроса, работу новоизбранной Верховной Рады Украины оценивает положительно 44%, а 10% оценивает ее негативно, работу фракции Партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины - соответственно 50% и 11%.
Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции Партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно - 59%, деятельность фракции Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 17% и 54% , фракции Партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 23% и 44%, фракции Партии "Голос" - соответственно 23% и 35%, депутатской группы "За будущее" - соответственно 9% и 28%.
Деятельность Президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно - 9%), нового состава Кабинета министров Украины - соответственно 45% и 8%,
Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, согласно результатам другого социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны является правильным.