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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58746 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119652 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148279 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148667 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Более 40% украинцев положительно оценивают работу новой Рады - исследование

Более 40% украинцев положительно оценивают работу новой Рады - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Более 40% граждан Украины положительно оценивают работу новоизбранной Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.

Согласно результатам соцопроса, работу новоизбранной Верховной Рады Украины оценивает положительно 44%, а 10% оценивает ее негативно, работу фракции Партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины - соответственно 50% и 11%.

Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции Партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно - 59%, деятельность фракции Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 17% и 54% , фракции Партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 23% и 44%, фракции Партии "Голос" - соответственно 23% и 35%, депутатской группы "За будущее" - соответственно 9% и 28%.

Деятельность Президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно - 9%), нового состава Кабинета министров Украины - соответственно 45% и 8%,

Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно результатам другого социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны является правильным.

Украинские Национальные Новости

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