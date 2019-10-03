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Разумков к нардепам: в сессионном зале не надо удовлетворять физиологические потребности

Киев • УНН

 • 32199 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время вечернего заседания обратился к народным депутатам с просьбой не курить и не есть в сессионном зале парламента, а также призвал не удовлетворять "другие физиологические потребности". передает корреспондент УНН.

Разумков к нардепам: в сессионном зале не надо удовлетворять физиологические потребности

"Уважаемые коллеги, ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой. Первое: зал ВР - это не столовая, это не место для курения. Так же IQOS - я не вижу в зале таблички IQOS-friendly. Так же я обращаюсь ко всем, что в зале ВРУ не надо удовлетворять другие физиологические потребности. Надеюсь на понимание и конструктивную работу нашей Рады", - сказал Разумков.

Напомним, более 40% граждан Украины положительно оценивают работу новоизбранной Верховной Рады.

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