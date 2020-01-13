Нардепи вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у рейсі PS752
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив хвилину мовчання за загиблими під час авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 в Ірані, передає кореспондент УНН.
"Ми втратили 11 своїх громадян. Вперше в історії нашої держави відбулась така катастрофа, збили наш літак, загинуло 176 людей. Це трагедія світового масштабу, це трагедія нашої держави, це трагедія для української авіації. Я пропонував би нам всім зараз хвилиною мовчання згадати всіх, хто загинув у цій трагедії", - сказав спікер ВР.
Після цього присутні на засіданні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у рейсі PS752.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули. Серед них - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий іранською ракетою.