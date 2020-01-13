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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113503 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127336 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105150 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107934 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131875 просмотра

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Нардепы почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752

Нардепы почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752

Киев  •  УНН

 • 12883 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе украинского самолета рейса PS752 в Иране, передает корреспондент УНН.

"Мы потеряли 11 своих граждан. Впервые в истории нашего государства произошла такая катастрофа, сбили наш самолет, погибло 176 человек. Это трагедия мирового масштаба, это трагедия нашего государства, это трагедия для украинской авиации. Я предлагал бы нам всем сейчас минутой молчания вспомнить всех погибших в этой трагедии", - сказал спикер ВР.

После этого присутствующие на заседании почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди них - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.

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