Нардепи внесли зміни до порядку денного четвертої сесії ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України внесла зміни до порядку денного четвертої сесії ВРУ та додала більше 30 законопроектів для розгляду. Відповідне рішення ухвалив 241 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Так, парламент підтримав проект постанови про внесення змін до порядку денного четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Таким чином нардепи додали до розгляду більше 30 законопроектів, зокрема, щодо внесення змін до держбюджету на 2020 рік, про систему громадського здоров’я, про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки.
Додамо, що ВР також ухвалила проект постанови про зміну календарного плану четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Так, узгоджено технічну правку - слово "пленарні" замінили словом "пленарне".
Нагадаємо, очікувалося, що ВРУ буде розглядати президентський законопроект про звільнення суддів КСУ. Проте, Президент Зеленський заявив, що сьогодні ВРУ цей документ розглядати не буде.