Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в повестку дня четвертой сессии ВРУ и добавила более 30 законопроектов для рассмотрения. Соответствующее решение принял 241 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Так, парламент поддержал проект постановления о внесении изменений в повестку дня четвертой сессии ВРУ девятого созыва. Таким образом нардепы добавили к рассмотрению более 30 законопроектов, в частности, о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, о системе общественного здоровья, об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности.
Добавим, что ВР также приняла проект постановления об изменении календарного плана четвертой сессии ВРУ девятого созыва. Так, согласовано техническую правку - слово "пленарные" заменили словом "пленарное".
Напомним, ожидалось, что ВРУ будет рассматривать президентский законопроект об увольнении судей КСУ. Однако, Президент Зеленский заявил, что сегодня ВРУ этот документ рассматривать не будет.