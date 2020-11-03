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Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВРУ

Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВРУ

Киев  •  УНН

 • 17262 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в повестку дня четвертой сессии ВРУ и добавила более 30 законопроектов для рассмотрения. Соответствующее решение принял 241 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламент поддержал проект постановления о внесении изменений в повестку дня четвертой сессии ВРУ девятого созыва. Таким образом нардепы добавили к рассмотрению более 30 законопроектов, в частности, о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, о системе общественного здоровья, об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Добавим, что ВР также приняла проект постановления об изменении календарного плана четвертой сессии ВРУ девятого созыва. Так, согласовано техническую правку - слово "пленарные" заменили словом "пленарное".

Напомним, ожидалось, что ВРУ будет рассматривать президентский законопроект об увольнении судей КСУ. Однако, Президент Зеленский заявил, что сегодня ВРУ этот документ рассматривать не будет.

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