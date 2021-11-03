Нардепи вирішили не продовжувати собі робочий день через «ресурсний» законопроект

Деталі

Так, за продовження роботи проголосувало 225 нардепів. Більшість народних обранців пояснювали відмову продовжити собі робочий день через заплановану після 15:00 роботу в комітетах.

Додамо

Верховна Рада у середу, 3 листопада, планує ухвалити п’ять проектів постанов про звільнення міністрів, деякі з яких і віце-прем’єри, із займаних посад.

Лише після цього у порядку денному значиться проект закону № 5600. Законопроект було прийнято в першому читанні, до якого нардепами було подано понад 11 тис. правок та пропозицій. Комітет врахував 127 з них.

Додамо

Повідомлялось, що “слуги народу” пропонували застосування нової “спецпроцедури” з розгляду поправок до законопроекту № 5600. У президентській фракції при цьому зазначали, що така практика не суперечить конституції.