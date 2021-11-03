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Нардепы решила не продлевать себе рабочий день из-за "ресурсного" законопроекта

Киев • УНН

 • 15594 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада в среду не поддержала решение работать в сессионном режиме до завершения рассмотрения “ресурсного” законопроекта № 5600, передает корреспондент УНН.

Нардепы решила не продлевать себе рабочий день из-за "ресурсного" законопроекта

Детали

Так, за продление работы проголосовало 225 нардепов. Большинство народных избранников объясняли отказ продлить себе рабочий день из-за запланированной после 15:00 работы в комитетах.

Добавим

Верховная Рада в среду, 3 ноября, планирует принять пять проектов постановлений об увольнении министров, некоторые из которых и вице-премьеры, с занимаемых должностей.

Только после этого в повестке дня значится проект закона № 5600. Законопроект был принят в первом чтении, к которому нардепами было подано более 11 тыс. правок и предложений. Комитет учел 127 из них.

Добавим

Сообщалось, что “слуги народа” предлагали применению новой “спецпроцедуры” по рассмотрению поправок к законопроекту № 5600. В президентской фракции при этом отмечали, что такая практика не противоречит конституции.

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