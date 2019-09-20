Нардепи ухвалили за основу верифікацію держвиплат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону 1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат направлений на законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні, що сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.
Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на наступний рік закладено менше коштів на субсидії, оскільки уряд планує провести верифікацію одержувачів субсидій. Про це заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.