Нардепы приняли за основу верификацию госвыплат

Проект Закона 1231 о верификации и мониторинг государственных выплат направлен на законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации государственных выплат в Украине, что будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на следующий год заложено меньше средств на субсидии, поскольку правительство планирует провести верификацию получателей субсидий. Об этом заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.