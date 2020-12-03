Парламентарі проголосували за встановлення правил відбування адмінарешту

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект № 3047а про правила відбування адміністративного арешту. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“На цей час жодним законодавчим актом не встановлено правил адміністративного арешту, що тягне за собою невизначеність компетенцій працівників установ, в яких мають відбувати стягнення у вигляді арешту особи, притягнуті судом до відповідальності”, - сказав голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник, представляючи законопроект.

Проектом передбачається встановити правила відбування адміністративного арешту та визначити повноваження поліції щодо утримання в ізоляторах тимчасового тримання територіальних органів поліції осіб, підданих адміністративному арешту, затриманих за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, взятих під варту, а також обвинувачених і засуджених та здійснення їх конвоювання шляхом внесення змін до статті 23 Закону України "Про Національну поліцію".

Нардепи також ухвалили у першому читанні законопроект № 3048а про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України "Про правила відбування адміністративного арешту". Відповідне рішення підтримали 242 народних депутатів.

Проектом пропонується внесення змін до КУпАП.

Нагадаємо, напередодні Рада ухвалила у другому читанні законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Криму та Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

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