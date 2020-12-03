Парламентарии проголосовали за установление правил отбывания админареста

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3047 о правилах отбывания административного ареста. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время ни одним законодательным актом не установлено правил административного ареста, что влечет за собой неопределенность компетенций работников учреждений, в которых должны отбывать наказание в виде ареста лица, привлеченные судом к ответственности", - сказал глава подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, представляя законопроект.

Проектом предусматривается установить правила отбывания административного ареста и определить полномочия полиции по содержанию в изоляторах временного содержания территориальных органов полиции лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных за совершение административных и уголовных правонарушений, взятых под стражу, а также обвиняемых и осужденных и осуществления их конвоирования путем внесения изменений в статью 23 Закона Украины "О Национальной полиции".

Нардепы также приняли в первом чтении законопроект № 3048 об административных правонарушениях в связи с принятием Закона Украины "О правилах отбывания административного ареста". Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата.

Проектом предлагается внесение изменений в КоАП.

Напомним, накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Крыма и Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории.

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