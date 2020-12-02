Рада ухвалила законопроект про визначення підсудності судових справ щодо Криму

Згідно із пояснювальною запискою, метою законопроекту є приведення до вимог указів Президента щодо створення судів та кримінально-процесуального законодавства України норм статті 12 ЗУ “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” в частині визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

Проектом пропонується внести зміни до частини першої та частини другої статті 12 закону, замінивши назви ліквідованих судів на новостворені відповідно до вищеназваних указів Президента України, та визначити підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, в загальному порядку, визначеному КПК України.

Як зазначається у супровідній записці, законопроект було ухвалено за основу 28 лютого 2019 року.

“Відповідно до Регламенту Верховної Ради України законопроект підлягає внесенню до Верховної Ради України нового скликання для подальшого його розгляду за процедурою підготовки до другого читання”, — сказано у супровідній записці.

Нагадаємо, раніше народні депутати підтримали проект закону, що має на меті спрощення доступу до правосуддя громадян України.



