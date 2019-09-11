Нардепи погодились сьогодні працювати після 18 години
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України погодились сьогодні працювати після 18 години, щоб встигнути розглянути всі заплановані питання. Відповідне рішення підтримали 251 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Голова ВРУ Дмитро Разумков висловив сподівання, що затримуватись сьогодні парламентарям не доведеться, але про всяк випадок поставив на голосування питання щодо затримки.
При цьому оголошена о 12 годині Разумковим півгодинна перерва затягнулась майже на годину. Як пояснив спікер, засідання довелось розпочати пізніше, оскільки о 12:29 у сесійній залі було надто мало парламентарів.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.