Нардепы согласились сегодня работать после 18 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины согласились сегодня работать после 18 часов, чтобы успеть рассмотреть все запланированные вопросы. Соответствующее решение поддержали 251 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков выразил надежду, что задерживаться сегодня парламентариям не придется, но на всякий случай поставил на голосование вопрос о задержке.
При этом объявлена в 12 часов Разумковым получасовой перерыв затянулась почти на час. Как пояснил спикер, заседание пришлось начать позже, поскольку в 12:29 в сессионном зале было слишком мало парламентариев.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.