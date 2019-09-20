Нардепи почали розглядати проект Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Народні депутати розпочали розгляд проекту Державного бюджету на 2020 рік (реєстраційний номер 2000). Представляє проект Держбюджету-2020 у парламенті міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Ми доклали максимум зусиль, щоб представити вам максимально якісний бюджет, який забезпечує ефективне витрачання коштів платників податків і дозволяє нам досягнути економічного зростання й максимально його прискорити”, — наголосила Маркарова. Вона наголосила, що документ готувався в дуже стислі терміни, оскільки новий уряд був сформований лише 29 серпня.
За словами спікера ВРУ Дмитра Разумкова, проект Держбюджету на 2020 рік розглядається за процедурою повного розгляду.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що в ході обговорення проекту Державного бюджету на 2020 рік в нього вноситимуться зміни, запропоновані народними депутатами, а також Міністерством розвитку економіки після перегляду макропрогнозів.