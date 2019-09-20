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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102794 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109892 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119489 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148605 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Нардепы начали рассматривать проект Госбюджета-2020

Нардепы начали рассматривать проект Госбюджета-2020

Киев  •  УНН

 • 11085 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народные депутаты приступили к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2020 год (регистрационный номер 2000). Представляет проект Госбюджета-2020 в парламенте министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“Мы приложили максимум усилий, чтобы вам максимально качественный бюджет, который обеспечивает эффективное расходование средств налогоплательщиков и позволяет нам достичь экономического роста и максимально его ускорить”, — отметила Маркарова. Она отметила, что документ готовился в очень сжатые сроки, поскольку новое правительство было сформировано лишь 29 августа.

По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, проект Госбюджета на 2020 год рассматривается по процедуре полного рассмотрения.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в ходе обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов.

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