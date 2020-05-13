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Нардепи не підтримали законопроект про управління відходами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект №2207-1 про управління відходами. Нардепи відправили законопроект до комітету на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи не підтримали законопроект про управління відходами

Так, згідно з законопроектом №2207-1 вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Так, передбачається, що даний проект закону:

- Стимулює розвиток законодавчої бази щодо управління відходами;

- Виводить управління відходами з тіні шляхом запровадження обліку відходів та вторсировини;

- Дає можливість бізнесу виконувати свої забов'язання на засадах розширеної відповідальності виробника;

- Запроваджує роздільне збирання відходів, стимулює їх переробку та мінімізує вивезення відходів на звалища;

- Створює передумови для переходу на економіку замкненого циклу.

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Нагадаємо, що 11 лютого на засіданні Комітету ВР з екологічної політики та природокористування було прийнято рішення про відхилення законопроектів № 2207 та №2207-2.

Разом з тим, законопроект № 2207-1 "Про управління відходами" рекомендовано відправити на доопрацювання до Комітету до першого читання.

Раніше УНН писав, що в Україні хочуть збудувати сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів.

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