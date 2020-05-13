Нардепи не підтримали законопроект про управління відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект №2207-1 про управління відходами. Нардепи відправили законопроект до комітету на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, згідно з законопроектом №2207-1 вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Так, передбачається, що даний проект закону:
- Стимулює розвиток законодавчої бази щодо управління відходами;
- Виводить управління відходами з тіні шляхом запровадження обліку відходів та вторсировини;
- Дає можливість бізнесу виконувати свої забов'язання на засадах розширеної відповідальності виробника;
- Запроваджує роздільне збирання відходів, стимулює їх переробку та мінімізує вивезення відходів на звалища;
- Створює передумови для переходу на економіку замкненого циклу.
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Нагадаємо, що 11 лютого на засіданні Комітету ВР з екологічної політики та природокористування було прийнято рішення про відхилення законопроектів № 2207 та №2207-2.
Разом з тим, законопроект № 2207-1 "Про управління відходами" рекомендовано відправити на доопрацювання до Комітету до першого читання.
Раніше УНН писав, що в Україні хочуть збудувати сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів.