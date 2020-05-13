Нардепы не поддержали законопроект об управлении отходами

Так, согласно законопроекту №2207-1 впервые внедряются в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами, в частности, введение иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя, системы долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Так, предполагается, что данный проект закона:

- стимулирует развитие законодательной базы по управлению отходами;

- выводит управления отходами из тени путем введения учета отходов и вторсырья;

- дает возможность бизнесу выполнять свои обязательства на основе расширенной ответственности производителя;

- Вводит раздельный сбор отходов, стимулирует их переработку и минимизирует вывоз отходов на свалки

- создает предпосылки для перехода на экономику замкнутого цикла.

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Напомним, что 11 февраля на заседании Комитета ВР по экологической политике и природопользованию было принято решение об отклонении законопроектов № 2207 и №2207-2.

Вместе с тем, законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" рекомендовано отправить на доработку в Комитет к первому чтению.

Ранее УНН писал, что в Украине хотят построить хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов.