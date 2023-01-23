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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Нардепа Халімона звільнять з посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Київ • УНН

 • 1347077 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Народного депутата Павла Халімона буде звільнено із посади заступника голови фракції “Слуга народу”. Також у "Слузі народу" закликали правоохоронців розпочати розслідування щодо можливого придбання Халімоном маєтку в історичній місцевості столиці. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.

Нардепа Халімона звільнять з посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Цитата

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», - написав Арахамія у Телеграм.

Деталі

Також Арахамія заявив, що в «Слузі народу» закликають правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

«Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання», - повідомив Арахамія.

Контекст

ЗМІ згадували ім'я заступника голови фракції «Слуга народу» Павла Халімона у зв'язку з придбанням влітку 2022 року маєтку в історичній місцевості Звіринець в Києві, яка знаходиться поблизу ботанічного саду імені Гришка. Самого нардепа журналісти неодноразово фіксували біля будинку.

Доповнення

До суду скеровано справу щодо народної депутатки від «Слуги народу» Маргарити Шол, яку підозрюють у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

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