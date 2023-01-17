Недекларування: до суду скеровано справу щодо нардепки від "Слуги народу" Шол
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо народної депутатки від «Слуги народу» Маргарити Шол, яку підозрюють у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Йдеться про квартиру у Києві вартістю майже 5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.
Цитата
«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, яка майже місяць переховувалась від органу досудового розслідування», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за матеріалами НАЗК встановлено, що у декларації за 2020 рік особа не вказала квартиру у Києві вартістю майже 5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.
«22 грудня 2022 року їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Зважаючи на те, що депутат не з’являлась за викликами для проведення слідчих дій, її було оголошено у розшук», - зазначається в повідомленні.
В САП також повідомили, що 16 січня 2023 року нардеп спільно із адвокатами з’явилась до органу розслідування, що врешті дало змогу завершити справу та скерувати її на розгляд до суду.
Доповнення
НАБУ оголошувало у розшук нардепа від "Слуги народу" Маргариту Шол.
Справу народної депутатки, яка не вказала в декларації відомості про оренду квартири на Печерську, вартістю понад 2,5 млн грн, передали до суду.