НАБУ оголосило у розшук нардепа від "Слуги народу" Маргариту Шол

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"НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання Маргариту Шол. Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.

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Відомо, що Маргарита Шол у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 107 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань аграрної та земельної політики.