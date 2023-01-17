Недекларирование: в суд направлено дело по нардепке от "Слуги народа" Шол

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«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, почти месяц скрывавшегося от органа досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по материалам НАПК установлено, что в декларации за 2020 год лицо не указало квартиру в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020-2021 года.

«22 декабря 2022 года ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ). Учитывая, что депутат не являлась по вызовам для проведения следственных действий, она была объявлена в розыск», - отмечается в сообщении.

В САП также сообщили, что 16 января 2023 года нардеп совместно с адвокатами появилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд.

Дополнение

НАБУ объявляло в розыск нардепа от "Слуги народа" Маргариту Шол.

Дело народной депутатки, не указавшей в декларации сведения об аренде квартиры на Печерске, стоимостью свыше 2,5 млн грн, передали в суд.