Нардепа Халимона уволят с должности заместителя главы фракции "Слуга народа" - Арахамия

Цитата

«Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции», - написал Арахамия в Телеграм.

Детали

Также Арахамия заявил, что в «Слуге народа» призывают правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям.

«Что касается других форм ответственности, то мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон – значит за это нужно понести наказание», - сообщил Арахамия.

Контекст

СМИ упоминали имя заместителя главы фракции «Слуга народа» Павла Халимона в связи с приобретением летом 2022 года имения в исторической местности Зверинец в Киеве, которая находится вблизи ботанического сада имени Гришко. Самого нардепа журналисты неоднократно фиксировали возле дома.

Дополнение

В суд направлено дело в отношении народного депутата от «Слуги народа» Маргариты Шол, которую подозревают во внесении недостоверных данных в е-декларации за 2020 год.