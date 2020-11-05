Нардеп: віце-прем’єра Уруського призначили, щоб зберегти корупційні “схеми” на державних підприємствах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, створене в липні, працює вже майже п’ятий місяць. Але єдиним видимим результатом роботи відомства стало лише те, що продовжують зберігатися існуючі “схеми”. Про це УНН розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин.
“Так виглядає, що головна функція пана Уруського — завести, фактично, людей наближених до влади в державні підприємства. Через ці підприємства, фактично, будуть продовжувати зберігати „схеми“, які на цих підприємствах існують. Тому лише негативні наслідки бачу від його призначення”, — розповів Юрчишин.
Нардеп впевнений, що озвучені Уруським терміни реформи “Укроборонпрому” не мають жодного відношення до реального стану речей, мало того — це взагалі не належить до його функціональних обов’язків.
“Це нереальні терміни, але найважливіше - це не пана Уруського функціонал”, — вважає Юрчишин.
Народний депутат також додав, що не розуміє ролі Уруського і в ситуації, яка виникла навколо ПАТ “Мотор Січ”, адже це питання належить виключно до сфери інтересів приватних осіб.
Нагадаємо, з 2016 року українські органи влади блокують угоду китайських інвесторів з купівлі авіабудівного ПАТ “Мотор Січ”. Накладений судом з ініціативи СБУ арешт на акції не дає можливості новим власникам брати участь в управлінні та модернізувати виробництво.
Разом із тим, українська сторона у 2020 запропонувала в рамках військово-технічного співробітництва ПАТ “Мотор Січ” для інвестування приватним компаніям Туреччини. Таку лінію дій української влади китайські інвестори назвали державним рейдерством і у вересні 2020 року звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute — документом про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів США у разі, якщо ситуація не буде врегульована.
На думку експерта, ситуація навколо ПАТ “Мотор Січ”, яка ускладнилась втручанням уряду та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, повинна була вирішуватись виключно на рівні керівників та інвесторів підприємства.
А після пропозиції турецькій стороні акцій “Мотор Січ”, мова почала йти вже про можливу політичну корупцію на найвищому рівні.