Нардеп: віце-прем’єра Уруського призначили, щоб зберегти корупційні “схеми” на державних підприємствах

“Так виглядає, що головна функція пана Уруського — завести, фактично, людей наближених до влади в державні підприємства. Через ці підприємства, фактично, будуть продовжувати зберігати „схеми“, які на цих підприємствах існують. Тому лише негативні наслідки бачу від його призначення”, — розповів Юрчишин.

Нардеп впевнений, що озвучені Уруським терміни реформи “Укроборонпрому” не мають жодного відношення до реального стану речей, мало того — це взагалі не належить до його функціональних обов’язків.

“Це нереальні терміни, але найважливіше - це не пана Уруського функціонал”, — вважає Юрчишин.

Народний депутат також додав, що не розуміє ролі Уруського і в ситуації, яка виникла навколо ПАТ “Мотор Січ”, адже це питання належить виключно до сфери інтересів приватних осіб.

Нагадаємо, з 2016 року українські органи влади блокують угоду китайських інвесторів з купівлі авіабудівного ПАТ “Мотор Січ”. Накладений судом з ініціативи СБУ арешт на акції не дає можливості новим власникам брати участь в управлінні та модернізувати виробництво.

Разом із тим, українська сторона у 2020 запропонувала в рамках військово-технічного співробітництва ПАТ “Мотор Січ” для інвестування приватним компаніям Туреччини. Таку лінію дій української влади китайські інвестори назвали державним рейдерством і у вересні 2020 року звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute — документом про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів США у разі, якщо ситуація не буде врегульована.

На думку експерта, ситуація навколо ПАТ “Мотор Січ”, яка ускладнилась втручанням уряду та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, повинна була вирішуватись виключно на рівні керівників та інвесторів підприємства.

А після пропозиції турецькій стороні акцій “Мотор Січ”, мова почала йти вже про можливу політичну корупцію на найвищому рівні.