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Нардеп: вице-премьера Уруского назначили, чтобы сохранить коррупционные "схемы" на государственных предприятиях

Нардеп: вице-премьера Уруского назначили, чтобы сохранить коррупционные "схемы" на государственных предприятиях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, созданное в июле, работает уже почти пятый месяц. Но единственным видимым результатом работы ведомства стало лишь то, что продолжают сохраняться существующие "схемы". Об этом УНН рассказал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

"Похоже, что главная функция господина Уруского - завести, фактически, людей приближенных к власти в государственные предприятия. Через эти предприятия, фактически, будут продолжать сохранять "схемы", которые на этих предприятиях существуют. Поэтому только негативные последствия вижу от его назначения", - рассказал Юрчишин.

Нардеп уверен, что озвученные Уруским сроки реформы "Укроборонпрома" не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, более того - это вообще не относится к его функциональным обязанностям.

"Это нереальные сроки, но самое важное - это не господина Уруского функционал", - считает Юрчишин.

Народный депутат также добавил, что не понимает роли Уруского и в ситуации, сложившейся вокруг ПАО "Мотор Сич", ведь этот вопрос относится исключительно к сфере интересов частных лиц.

Напомним, с 2016 года украинские органы власти блокируют соглашение китайских инвесторов по покупке авиастроительного ПАО "Мотор Сич". Наложенный судом по инициативе СБУ арест на акции не позволяет новым владельцам участвовать в управлении и модернизировать производство.

Вместе с тем, украинская сторона в 2020 году предложила в рамках военно-технического сотрудничества ПАО "Мотор Сич" для инвестирования частным компаниям Турции. Такую линию действий украинской власти китайские инвесторы назвали государственным рейдерством и в сентябре 2020 года обратились к украинскому Министерству юстиции с Notice of Investment Dispute - документом о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов США в случае, если ситуация не будет урегулирована.

По мнению эксперта, ситуация вокруг ПАО "Мотор Сич", которая осложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия.

А после предложения турецкой стороне акций "Мотор Сич", речь начала идти уже о возможной политической коррупции на высшем уровне.

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