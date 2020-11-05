Нардеп: вице-премьера Уруского назначили, чтобы сохранить коррупционные "схемы" на государственных предприятиях

"Похоже, что главная функция господина Уруского - завести, фактически, людей приближенных к власти в государственные предприятия. Через эти предприятия, фактически, будут продолжать сохранять "схемы", которые на этих предприятиях существуют. Поэтому только негативные последствия вижу от его назначения", - рассказал Юрчишин.

Нардеп уверен, что озвученные Уруским сроки реформы "Укроборонпрома" не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, более того - это вообще не относится к его функциональным обязанностям.

"Это нереальные сроки, но самое важное - это не господина Уруского функционал", - считает Юрчишин.

Народный депутат также добавил, что не понимает роли Уруского и в ситуации, сложившейся вокруг ПАО "Мотор Сич", ведь этот вопрос относится исключительно к сфере интересов частных лиц.

Напомним, с 2016 года украинские органы власти блокируют соглашение китайских инвесторов по покупке авиастроительного ПАО "Мотор Сич". Наложенный судом по инициативе СБУ арест на акции не позволяет новым владельцам участвовать в управлении и модернизировать производство.

Вместе с тем, украинская сторона в 2020 году предложила в рамках военно-технического сотрудничества ПАО "Мотор Сич" для инвестирования частным компаниям Турции. Такую линию действий украинской власти китайские инвесторы назвали государственным рейдерством и в сентябре 2020 года обратились к украинскому Министерству юстиции с Notice of Investment Dispute - документом о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов США в случае, если ситуация не будет урегулирована.

По мнению эксперта, ситуация вокруг ПАО "Мотор Сич", которая осложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия.

А после предложения турецкой стороне акций "Мотор Сич", речь начала идти уже о возможной политической коррупции на высшем уровне.