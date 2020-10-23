Нардеп від "Слуги народу" розповів, як потрапив під обстріл на Донбасі

"Повертаюся з Донбасу і мені є що розповісти з перших вуст... Звичайно, я уявляв, у яких складних умовах наші хлопці стоять на передовій. Але саме ця поїздка допомогла побачити все своїми очима: ночували в землянках, пересувалися на військовому транспорті, виходили на позиції. Не було ніяких привілеїв! Тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій і розробляємо стратегію щодо їх усунення", - зазначив він.

Окрім цього, він розповів хронологію подій, які відбувалися на Донбасі.

"Коротка хронологія подій: по прибуттю на місце розділилися на групи по 10 осіб. Потрапив в "54 бригаду". Вибрав позицію на найближчу добу. Відправився в найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів). На місці нас розділили по одному. Ніч провели з нашими військовими на позиції. За час перебування по нашій позиції було випущено 4 снаряди: два рази з підствольного гранатомета і два рази з РПГ. Слава богу, всі живі", - додав нардеп.

Леонов зазначив, що "військові кажуть, що провокації відбуваються щодня".

Нагадаємо, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла розповідала, що мета подорожі на Донбас - комунікація з військовими і місцевими жителями.

За інформацією УНН, на участь в поїздці, яка тривала два дні, зареєструвалися близько 100 народних обранців.

Також Безугла повідомляла, що подорож народних депутатів від "Слуги народу" на Донбас можна трактувати як виїзне засідання фракції з актуальних питань Східного регіону.

Відзначимо, що 22 жовтня з робочою поїздкою Донбас відвідав Президент Володимир Зеленський.