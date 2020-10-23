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Нардеп от “Слуги народа” рассказал, как попал под обстрел на Донбассе

Нардеп от “Слуги народа” рассказал, как попал под обстрел на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15087 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Народный депутат с фракции “Слуга народа” Алексей Леонов попал под обстрел на Донбассе. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Возвращаюсь из Донбасса и мне есть что рассказать из первых уст... Конечно, я представлял, в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий! Теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий и разрабатываем стратегию по их устранению”, — отметил он.

Кроме этого, он рассказал хронологию событий, которые происходили на Донбассе.

“Краткая хронология событий: по прибытию на место разделились на группы по 10 человек. Попал в "54 бригаду“. Выбрал позицию на ближайшие сутки. Отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров). На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции. За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Слава богу, все живы”, — добавил нардеп.

Леонов отметил, что "военные говорят, что провокации происходят ежедневно".

Напомним, член депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Марьяна Безуглая рассказывала, что цель путешествия на Донбасс — коммуникация с военными и местными жителями. 

По информации УНН, на участие в поездке, которая длилась два дня, зарегистрировались около 100 народных избранников.

Также Безуглая сообщала, что путешествие народных депутатов от “Слуги народа” на Донбасс можно трактовать как выездное заседание фракции по актуальным вопросам Восточного региона. 

Отметим, что 22 октября с рабочей поездкой Донбасс посетил Президент Владимир Зеленский. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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