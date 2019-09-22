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Нардепи від "Слуги народу" презентували законопроект про Київ

Нардепи від "Слуги народу" презентували законопроект про Київ

Київ • УНН

 • 22174 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Представники партії "Слуга народу" презентували пропозицію створити Інститут Києва, концепцію альтернативного законопроекту про столицю, а також ініціативу об’єднання міських громад. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко у Facebook, передає УНН.

"Презентували в Софії Київській ідею створення загальноміської платформи для дискусій у столиці - Інститут Києва та концепцію, ключові сенси альтернативного закону "Про Київ – столицю України", а також ініціативу об’єднання міських громад" - йдеться у повідомленні.

За його словами, нова версія закону (законопроект про столицю - ред.), над якою працювала велика кількість фахівців в питаннях розвитку міста, "має на меті поновити самоврядування у Києві".

"Закон за своєю суттю, дасть право на насолоду від життя в місті та його споглядання. В Києві є достатня кількість громадських ініціатив і ми хочемо, щоб вони об’єднались і стали голосом всього міста. Тому також ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank (аналітичним центром, – ред.), і буде допомагати задля комунікації на благо міста", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, 13 вересня у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ". 19 вересня народні депутати включили до порядку денного сесії законопроект.

Законопроект передбачає проведення позачергових виборів мера Києва та міської ради 8 грудня.

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