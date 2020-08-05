Нардеп розповів, як зміниться кількість судових установ після зменшення кількості районів в Україні

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість судів не зміниться після ліквідації та створення нових районів в Україні, зміниться лише їх юридичний статус. Суди в одному районі об’єднають в одну юридичну особу, а приміщення на місцях залишаться і працюватимуть. Про це в інтерв’ю УНН розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, нардеп Андрій Костін.

Відповідаючи на питання чи вплине ліквідація і створення нових районів на кількість судів, Костін відповів: “Це відкриває нам можливість провести укрупнення судів першої інстанції. Такий законопроект повинен за Конституцією вноситься Президентом. Перший етап - це укрупнення районних судів в межах тих районів, які зараз створені. Припустимо, до складу нового району входить чотири попередні райони. Яку ми бачимо модель – уявімо, що ми об'єднуємо ці чотири районні суди в один. Модель може бути або створення нового суду і ліквідація чотирьох або реорганізація шляхом їх об'єднання, зараз юридична модель неважлива. Суть - чотири старих райони в яких залишається один районний центр. Ми створюємо один районний суд замість 4 існуючих, це буде одна юридична особа, але всі приміщення суду, в тих старих районних центрах залишаться і будуть працювати”.

За його словами, буде створено один районний суд замість чотирьох існуючих. Проте, це стосуватимуться юридичного статусу суду, а всі приміщення і надалі діятимуть на місцях як суди.

“Ми їх не скорочуємо. Приблизно така ж модель буде збережена і з правоохоронними органами. Умовно районне управління поліції буде в столиці району, а в інших колишніх районних центрах будуть відділення. Те ж саме прокуратура. На першому етапі, а перший етап ми розглядаємо на роки, ми залишаємо всі точки доступу громадян до правосуддя”, - додав Костін.

Очікується, що в найближчі місяць-півтора відповідний законопроект буде внесений на розгляд ВР.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, документом утворюються в областях та Автономній Республіці Крим 136 районів, замість існуючих 490 районів

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