Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине

Отвечая на вопрос повлияет ли ликвидация и создание новых районов на количество судов, Костин ответил: "Это открывает нам возможность провести укрупнение судов первой инстанции. Такой законопроект должен по Конституции вносится Президентом. Первый этап - это укрупнение районных судов в пределах тех районов, которые сейчас созданы. Допустим, в состав нового района входит четыре предыдущих района. Какой мы видим модель - представим, что мы объединяем эти четыре районные суды в один. Модель может быть либо в создание нового суда и ликвидация четырех или реорганизация путем их объединения, сейчас юридическая модель не важна. Суть - четыре старых районы в которых остается один районный центр. Мы создаем один районный суд вместо 4 существующих, это будет одно юридическое лицо, но все помещения суда, в тех старых районных центрах останутся и будут работать".

По его словам, будет создан один районный суд вместо четырех существующих. Однако, это касаться юридического статуса суда, а все помещения и в дальнейшем будут действовать на местах как суды.

"Мы их не сокращаем. Примерно такая же модель будет сохранена и с правоохранительными органами. Условно районное управление полиции будет в столице района, а в других бывших районных центрах будут отделения. То же самое прокуратура. На первом этапе, а первый этап мы рассматриваем на годы, мы оставляем все точки доступа граждан к правосудию", - добавил Костин.

Ожидается, что в ближайшие месяц-полтора соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение ВР.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов, документом образуются в областях и Автономной Республике Крым 136 районов, вместо существующих 490 районов